У Празі у ніч на 18 квітня стіни навколо російського посольства облили кетчупом. Одразу на місці затримали 7 причетних до інциденту.

Інцидент стався на площі Бориса Нємцова, де й розташоване російське дипвідомство. Усіх затриманих правоохоронці доставили у відділення поліції.

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Кетчуп – символ злочинів Путіна, – затримані

Затримані зауважили, що кетчуп символізує кров і ті злочини, які вчинив режим Путіна проти чехів.

"Кров" зі стіни змили оперативно: вже на ранок неділі вона була чиста. Відео оприлюднили у соцмережах.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Коротко про висилку російських дипломатів з Чехії