Офіційна Прага ухвалила рішення про висилку 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у роботі на спецслужби Росії. У Києві такий крок Чехії схвалили.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що вчинки росіян не повинні залишатись безкарними.

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Україна підтримує відповідь Чехії, оскільки чеські правоохоронні органи підтвердили причетність Росії до масового вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, який спричинив людські жертви. Ми в Україні дуже добре знаємо зловмисні методи Росії,

– зазначив Кулеба.

Ukraine supports Czech Republic’s response as Czech law enforcement confirmed Russia's involvement in the massive ammunition depot explosion in 2014 which caused loss of life. We in Ukraine know Russia's malicious methods all too well. Such acts should not go unpunished. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 18, 2021

Подробиці про скандал з російськими дипломатами

Деталі про висилку російських дипломатів розповів міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек. Зібрану про ймовірних шпигунів інформацію передали президенту країни Мілошу Земану. Він рішення МЗС схвалив.

Чеські спецслужби ідентифікували 18 росіян як співробітників Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління. Саме вони, вважають у Празі, могли бути причетними до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Зверніть увагу! Вибухи на військових складах у Врбетіце пролунали 16 жовтня і 3 грудня 2014 року. Два склади були повністю знищені, загинули 2 людини.

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