У Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова". Їх підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великій Британії.

Чоловіків оголосили в розшук через "розслідування обставин тяжкого злочину". У жовтні 2014 року вони прибули до Праги, а потім поїхали в Мораво-Сілезький та Злинський краї.

До речі Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою

Змінені імена

Підозрювані в'їхали в Чехію за російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Натомість виїхали за молдавським паспортами Миколи Попа і за паспортом Таджикистану Руслана Табарова.

Чеська поліція запевнила, що громадськості немає причин непокоїтись через розшук.

Ми відстежуємо ситуацію власними оперативними ресурсами, використовуючи канали міжнародного поліцейського співробітництва, зокрема, моніторинг відкритого вихідного коду,

– стверджують в поліції.

Зауважимо, також з Чехії висилають 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві.

Отруєння Скрипалів: що відомо