Отруєння Скрипалів: Чехія розшукує "Петрова" і "Боширова"
У Чехії оголосили в розшук росіян Олександра "Петрова" та Руслана "Боширова". Їх підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великій Британії.
Джерело:Поліція Чехії
Чоловіків оголосили в розшук через "розслідування обставин тяжкого злочину". У жовтні 2014 року вони прибули до Праги, а потім поїхали в Мораво-Сілезький та Злинський краї.
До речі Чехія висилає 18 російських дипломатів, пов'язаних з розвідкою
Змінені імена
Підозрювані в'їхали в Чехію за російськими паспортами на імена Олександра Петрова та Руслана Боширова. Натомість виїхали за молдавським паспортами Миколи Попа і за паспортом Таджикистану Руслана Табарова.
Чеська поліція запевнила, що громадськості немає причин непокоїтись через розшук.
Ми відстежуємо ситуацію власними оперативними ресурсами, використовуючи канали міжнародного поліцейського співробітництва, зокрема, моніторинг відкритого вихідного коду,
– стверджують в поліції.
Зауважимо, також з Чехії висилають 18 російських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві.
Отруєння Скрипалів: що відомо
- Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили 4 березня 2018 року в центрі англійської Солсбері на лавці в сквері без свідомості.
- Влада Великобританії звинуватила Росію у спробі отруїти Скрипалів "Новачком".
- Підозрюваними назвали двох росіян, які в'їхали в Британії під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов. Однак згодом журналісти з'ясували, що насправді це полковники ГРУ Росії Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.
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