Отруєння Скрипалів: нові докази проти "солсберійських туристів" Боширова і Петрова – фото

Двоє підозрюваних в отруєнні ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в англійському містечку Солсбері мають зв’язки з російською військовою розвідкою. Про це знали й раніше, втім, тепер з’явилась низка нових доказів, що підтверджують це.

Так, журналісти-розслідувачі знайшли фотографії, що підтверджують: Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга – 24 канал) добре знається з людьми російської військової розвідки. Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat та "Радио Свобода".

Цікаво: Отруєння Скрипалів: з’явились нові деталі про координатора Боширова та Петрова

На знімках, які відшукали журналісти, Чепіга – гість на весіллі дочки колишнього генерал-майора і командира секретного підрозділу російських розвідників Андрія Авер’янова. Фото зроблене за пів року до отруєння Скрипалів у Солсбері.



Чепіга на весіллі в доньки Авер’янова

Підрозділ, яким командував Авер’янов, створений для здійснення диверсійних операцій в Європі. У підрозділі, імовірно, готують бійців для спецоперацій у Європі.

Весілля, на якому гуляв Чепіга, відбувалося в готелі на березі озера Сенеж. Цікаво, що водойма розташована за 15 хвилинах їзди від бази "Сенеж" російських "Сил спеціальних операцій".

На весіллі Чепігу супроводжувала дружина та двоє дітей. Їх імена, до речі, не приховані. Одна дитина навіть брала участь у весільній церемонії.

На схемі розсадження гостей він позначений, як Олексій Чепіга, хоча всі інші члени його родини присутні під справжніми іменами. На схемі також є вигадане ім'я іншого "солсберійського отруйника" Олександра Петрова, проте його на знімках не знайшли,

– мовиться у матеріалах розслідування.

Журналісти вважають, що фотографії з весілля доньки Авер'янова є ще одним доказом того, що Чепіга не є бізнесменом, який продає продукти для спортивного харчування, як каже сам Чепіга.



Солсберійський отруйник "Боширов"

Що відомо про отруєння у Солсбері? 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга), які за їхніми словами, у Солсбері прибули з туристичною метою. До слова, окрім звання полковника ГРУ, Боширов-Чепіга також має орден Героя Росії, ймовірно, за те, що у 2014-му допомагав Віктору Януковичу втікати з України.



Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".



Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.



Британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.