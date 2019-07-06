Отруєння Скрипалів: з’явились нові деталі про координатора Боширова та Петрова

Координатор отруєння Скрипалів Денис Сергєєв зустрічався із Олександром Петровим та Русланом Бошировим та відвідував Всесвітнє антидопінгове агентство.

Сергєєв від 2016 до 2018 року він побував у Цюріху, Лозанні, Женеві, лижному курорті Ле Же, а також у муніципалітетах Колоньї та Коллонж-Бельрів, про це мовиться у спільному розслідуванні Bellingcat, The Insider і швейцарського видання TAMedia.

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Так, у вересні-жовтні 2017 року в перший свій візит до Лозанни Сергєєв відвідав район, де розташовані державні лабораторії. Під час іншого візиту побував у будівлі штаб-квартири Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Також в один із б днів він їздив на лекцію колишнього посла США в Швейцарії Сьюзан Левін.

Зі співробітниками ГРУ Русланом Бошировим (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга) і Олександром Петровим (справжнє ім'я – Олександр Мишкін) Сергєєв зустрічався у жовтні-листопаді 2017 року. Суть операції, яку вони проводили, невідома.



Працівник ГРУ Росії Денис Сергєєв

Того ж року у грудні Сергєєв знову їздив до Швейцарії, де в цей час перебували Чепіга та Мишкін. Востаннє Сергєєв відвідав Женеву у січні 2018 року. Цього разу він 14 разів за два дні телефонував своєму кураторові, з яким пізніше спілкувався під час операції щодо отруєння Сергія Скрипаля.

Автори розслідування також зазначають, що пересування Сергєєва показують його "жвавий інтерес до штаб-квартир міжнародних спортивних організацій, перш за все – WADA".

На їхню думку, він міг проводити операції, пов'язані з замахами на вбивство. Група Сергєєва вже тоді могла готувати замах на Скрипаля, який контактував зі спецслужбами Швейцарії.

На початку березня 2019 року головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що у справі про отруєння Скрипалів є ще один підозрюваний. При цьому особу цього підозрюваного журналіст не розкрив, лише заявив, що він теж був працівником ГРУ Росії. Згодом розслідувачі встановили, що це працівник ГРУ Денис Сергєєв, який подорожував з паспортом на ім'я Сергій Федотов.

Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".





Чепіга і Мішкін