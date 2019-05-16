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      США підготували нову відповідь Росії через отруєння Скрипалів

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      США підготували другий пакет санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів
      США підготували другий пакет санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів / AP

      Держдеп США підготував ще один пакет антиросійських санкцій у справі про отруєння у британському Солсбері екс-розвідника Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

      Держдеп уже відправив відповідний документ державному секретарю Майку Помпео та президенту Дональду Трампу на погодження, заявила заступниця держсекретаря Андреа Томпсон, пише "Голос Америки". 

      Читайте також: Отруєння Скрипалів: до злочину імовірно причетний четвертий співробітник російського ГРУ

      Вона наголосила, що нові обмеження — це частина ширшої стратегії США щодо Росії.

      Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипаля почав діяти 27 серпня 2018 року. Серед обмежувальних заходів – заборона продажу Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

      Натомість другий пакет санкцій може включати, зокрема, повну заборону на експорт до Росії американських товарів, обмеження імпорту російських товарів в США, зниження рівня дипломатичних відносин та заборону на авіаперевезення державними компаніями.

      Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсебері?4 березня 2018 року тут отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) і Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). А зробили вони це за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок". Bellingcat і The Insider довели, що Петров і Боширов справді є працівниками російських спецслужб. Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" та "Петрова" у Солсбері.

      отруєння скрипалів: останні новини
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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Отруєння Сергія Скрипаля Санкції
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