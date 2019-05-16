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      США подготовили новый ответ России из-за отравления Скрипалей

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      США подготовили новый ответ России из-за отравления Скрипалей
      США подготовили новый ответ России из-за отравления Скрипалей / AP

      Госдеп США подготовил еще один пакет антироссийских санкций по делу об отравлении в британском Солсбери экс-разведчика России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      Госдеп уже отправил соответствующий документ государственному секретарю Майку Помпео и президенту Дональду Трампу на согласование, заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, пишет "Голос Америки".

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      Она подчеркнула, что новые ограничения — это часть более широкой стратегии США в отношении России.

      Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля начал действовать 27 августа 2018 года. Среди ограничительных мер — запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

      А второй пакет санкций может включать, в частности, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничения импорта российских товаров в США, снижение уровня дипломатических отношений и запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

      Что известно об отравлении Скрипалей в Солсебери?
      4 марта 2018 года здесь отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя — Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя — Анатолий Чепига). А сделали они это с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Bellingcat и The Insider доказали, что Петров и Боширов действительно являются работниками российских спецслужб. Позже появилась информация о третьем фигуранте резонансного дела — так называемом "Сергее Федотове", который мог курировать "Боширова" и "Петрова" в Солсбери.

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      Теги: Новости политики Новости России Новости США Санкции Отравление Сергея Скрипаля
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