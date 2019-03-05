13:31
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Отравление Скрипалей: к преступлению вероятно причастен четвертый сотрудник российского ГРУ

      51 Читати новину українською
      К отравлению Скрипалей могла быть причастна четвертая личность
      К отравлению Скрипалей могла быть причастна четвертая личность / Фото из открытых источников

      В деле об отравлении в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии существует четвертый фигурант. Сейчас его идентификацией занимаются расследователи.

      Этот четвертый фигурант тоже является сотрудником ГРУ РФ и до сих пор активно перемещался по Европе. Об этом рассказал журналист-расследователь и главный редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире телеканала "Настоящее время".

      Читайте также: Отравление Скрипалей: появились новые угрозы от России

      Так, личность этого подозреваемого Доброхотов не назвал, однако подчеркнул, что он и другие расследователи сейчас занимаются идентификацией данных о нем. Единственное, что редактор The Insider сказал с уверенностью: четвертый фигурант резонансного дела Скрипалей тоже является сотрудником российского ГРУ.

      "Мы предполагаем, что есть четвертый человек, – об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе", – пояснил журналист.

      Кроме этого, Доброхотов вспомнил, что третий фигурант дела Скрипалей, лицо которого недавно удалось идентифицировать расследователям, пытался отравить в Болгарии бизнесмена Омеляна Гебрева.

      По мнению журналиста, такие покушения были скорее систематической работой: фигуранты дела Скрипалей и другие высокопоставленные работники ГРУ не раз и не два пытались отравить людей в разных странах Европы. Сейчас журналисты собирают информацию об этих случаях: обнародование данных о них, по мнению Доброхотова, может превзойти в громкости даже отравление в Солсбери.

      Многие, кто говорит: как же так, у них каждая операция провал? А я скажу: мы точно знаем о 2, а если таких покушений было 20 – 30, то получается, что не так уж и плохо они работают, если столько времени удавалось это скрывать,
      – добавил расследователь.

      Что известно об отравлении в Солсбери?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.

      30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они тоже нервно-паралитическим веществом "Новичок".

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      blog_ava
      Главные новости 4 марта: в ВСУ перешла оккупантка из "ДНР" и увольнение Гладковского
      сегодня
      2505
      Теги: Новости политики Расследования Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      сегодня , 13:03 Страна-агрессор: какие войны начала Россия после распада СССР
      Альона Захарова 143
      Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      сегодня , 12:02 Хто за кого, або Моніторинг українських телеканалів
      Артем Овдієнко 1609
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      555
      Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      сегодня , 11:00 Гра парламентських шахраїв: як Ахметов вбиває українську зелену енергетику на користь імпортної
      Сергій Лещенко 223
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сегодня , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 3283
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Барселона — город-праздник архитектуры, музыки, кухни и футбола
       6 июля 2015 , 09:39
      В Нью-Йорке пытались "оккупировать" Уолл-Стрит. Фото
       30 сентября 2011 , 19:22
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук