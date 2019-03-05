Отравление Скрипалей: к преступлению вероятно причастен четвертый сотрудник российского ГРУ

В деле об отравлении в британском Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии существует четвертый фигурант. Сейчас его идентификацией занимаются расследователи.

Этот четвертый фигурант тоже является сотрудником ГРУ РФ и до сих пор активно перемещался по Европе. Об этом рассказал журналист-расследователь и главный редактор The Insider Роман Доброхотов в эфире телеканала "Настоящее время".

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Так, личность этого подозреваемого Доброхотов не назвал, однако подчеркнул, что он и другие расследователи сейчас занимаются идентификацией данных о нем. Единственное, что редактор The Insider сказал с уверенностью: четвертый фигурант резонансного дела Скрипалей тоже является сотрудником российского ГРУ.

"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, – об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ, и он весьма активно перемещался по Европе", – пояснил журналист.

Кроме этого, Доброхотов вспомнил, что третий фигурант дела Скрипалей, лицо которого недавно удалось идентифицировать расследователям, пытался отравить в Болгарии бизнесмена Омеляна Гебрева.

По мнению журналиста, такие покушения были скорее систематической работой: фигуранты дела Скрипалей и другие высокопоставленные работники ГРУ не раз и не два пытались отравить людей в разных странах Европы. Сейчас журналисты собирают информацию об этих случаях: обнародование данных о них, по мнению Доброхотова, может превзойти в громкости даже отравление в Солсбери.

Многие, кто говорит: как же так, у них каждая операция провал? А я скажу: мы точно знаем о 2, а если таких покушений было 20 – 30, то получается, что не так уж и плохо они работают, если столько времени удавалось это скрывать,

– добавил расследователь.

Что известно об отравлении в Солсбери?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.



30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они тоже нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".