Отравление Скрипалей: появились новые угрозы от России

Министерство иностранных дел России угрожает Западу довести дело об отравлении Сергея Скрипаля до логического завершения.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила об этом в интервью газете "Комсомольская правда". Однако не объяснила, что именно подразумевает.

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Если кому-то где-то кажется, или на Западе, или в Великобритании, или в Вашингтоне, в Брюсселе, что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются,

– заявила Захарова.

К слову, российское посольство в Лондоне предложило сыну жертвы "Новичка" Эвану Хоупу получить ответы на все вопросы о смерти его матери. Приглашают его непосредственно в здание диппредставительства. Накануне мужчина написал открытое письмо Путину с требованием выдать Великобритании Чепигу и Мишкина, которые использовали яд для нападения на территории Королевства.

В Московском государственном университете пока заявили о намерении провести первые так называемые "Солсберийские чтения". Где будут обсуждать, как западные спецслужбы якобы оказывали информационно-психологическое воздействие на Россию. На чтение, к слову, хотят пригласить и главных героев истории – самих Александра Петрова (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига).

Что известно об отравлении "Новичком" в Британии?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.



30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они тоже нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".