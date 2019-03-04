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      Отруєння Скрипалів: з'явились нові погрози від Росії

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      Отруєння Скрипалів
      Отруєння Скрипалів / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ Росії погрожує Заходу довести справу про отруєння Сергія Скрипаля до логічного завершення.

      Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про це в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда". Однак не пояснила, що саме має на увазі.

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      Якщо комусь десь здається, чи на Заході, чи у Великій Британії, або у Вашингтоні, в Брюсселі, що Росія спускає цю тему на гальмах, то вони дуже сильно помиляються,
      – заявила Захарова. 

      До слова, російське посольство в Лондоні запропонувало сину жертви "Новачка" Евану Хоупу отримати відповіді на всі запитання щодо смерті його матері. Запрошують його безпосередньо в будівлю диппредставництва. Напередодні чоловік написав відкритого листа Путіну з вимогою видати Великій Британії Чепігу й Мішкіна, які використали отруту для нападу на території Королівства.

      В Московському державному університеті наразі заявили про намір провести перші так звані "Солсберійські читання". Де обговорюватимуть, як західні спецслужби нібито чинили інформаційно-психологічний вплив на Росію. На читання, до слова, хочуть запросити і головних героїв історії – самих Олександра Петрова (справжнє ім'я – Олександр Мішкін) та Руслана Боширова (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга).

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони теж нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

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      Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Розслідування Великобританія
      Джерело: 24 Канал
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