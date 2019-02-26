Вони живі, але не хочуть бачитися із російськими дипломатами, – британський посол про Скрипалів

Сергій та Юлія Скрипалі, яких у березні 2018 року отруїли речовиною класу "Новачок", живі і перебувають у безпечному місці. Вони не хочуть зустрічатися із російськими дипломатами.

Великобританія не вправі нав’язувати екс-шпигуну Сергію Скрипалю та його доньці Юлії зустріч із російськими чиновниками. Наразі головний обов’язок країни – захистити цих постраждалих людей. Про це розповів посол Великобританії у Росії Лорі Брістоу в інтерв’ю "Интерфаксу".

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Я можу підтвердити те, що вони живі. Так само я підтверджую, що запит російського посольства із проханням зустрітися із Скрипалями, був їм переданий,

– зазначив він.

Дипломат також наголосив: якщо Скрипалі все ж захочуть зустрітися із російськими представниками, британська сторона надасть їм таку можливість.

"Вони не хочуть зустрічатися з представниками російського посольства. Мені здається, не так вже й важко зрозуміти, чому вони можуть не хотіти зустрічатися з представниками російської держави. Це їх вибір. Ми не маємо права нав'язувати їм зустріч з російськими чиновниками. Скрипалі перебувають у безпечному місці. Їх намагалися вбити, використовуючи нервово-паралітичну речовину. Наш обов'язок захистити їх", – додав Брістоу.

Окрім цього, дипломат сказав, що Британія не зацікавлена у спільному із Росією розслідуванні справи Скрипалів.

"Ми впевнені, що знаємо, хто ці люди. Ми також впевнені, що російський уряд знає, хто ці люди. Якщо російський уряд хоче надати нам інформацію про свою причетність або причетність своїх співробітників, ми будемо це вітати, але ми не збираємося проводити спільне розслідування", – сказав посол.

Зазначимо, що після появи інформації про третього фігуранта-отруйника Скрипалів, Болгарія ще раз відкрила справу стосовно замаху на підприємця Омеляна Гебрєва. Чоловіка теж намагалися отруїти у 2015 році, до цього може бути причетний так званий "Сергій Федотов", російський ГРУшник, слід якого розслідувачі помітили як у Солсбері, так і в Софії. До речі, камери відеоспостереження зафіксували його біля готелю, де був отруєний Гебрєв.

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.



Пізніше з'явилась інформація про третього фігуранта резонансної справи – так званого "Сергія Федотова", який міг курувати "Боширова" і "Петрова" у Солсбері.