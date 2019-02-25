22:10
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, сьогодні
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Отруєння у Солсбері: з'явились подробиці про третього фігуранта резонансної справи

      707 Читать новость на русском
      Отруєння у Солсбері
      Отруєння у Солсбері / Ілюстративне фото

      Третій імовірний фігурант справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері, так званий "Сергій Федотов", опинився в епіцентрі нового розслідування. Камери відеоспостереження зафіксували його у квітні 2015 року поблизу болгарського готелю, де трапилося ще одне резонансне отруєння – підприємця Омеляна Гебрева.

      Раніше 24 канал повідомляв, що кілька років тому третій фігурант справи про отруєння Скрипалів, так званий Сергій Федотов, намагався отруїти болгарського підприємця Омеляна Гебрева за допомогою отруйної речовини класу "Новачок". Згодом ЗМІ розкрили справжнє ім’я цього ймовірного працівника ГРУ. За їхніми матеріалами, це – громадянин РФ Денис Сергеєв.

      Читайте також: Мати Скрипаля попросила визнати його зниклим безвісти

      Саме він у квітні 2015 року потрапив на камери відеоспостереження біля готелю в Софії, де розташовувався офіс болгарського бізнесмена Омеляна Гебрєва, передає болгарське видання "24 часа"

      Росіянин, який використовував документи на ім’я Сергія Федотова, жив у цьому готелі в номері 305. На камери відеоспостереження біля готелю також потрапив його автомобіль, який він брав у Болгарії в оренду.

      Зазначимо, що Гебрєв був госпіталізований з важким отруєнням 28 квітня 2015 року. Того ж дня Федотов виїхав із Болгарії і вилетів до Москви через Стамбул.

      Після того, як британська преса запідозрила "Федотова" у причетності до отруєння в Солсбері, влада Болгарії вирішила відновити розслідування отруєння Гебрєва. Він, як і Скрипалі, вижив після замаху.

      Що відомо про Дениса Сергеєва?Народився 17 вересня 1973 року в Ушаралі в Казахстані. Така ж дата народження і у вигаданого "Сергія Федотова". Він служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х вступив у Москві до Військово-дипломатичної академії ("Консерваторія ГРУ").

      У 2004-2012 роки Сергеєв був акціонером або директором у восьми фірмах, які імітували назви великих компаній. На сьогодні вони ліквідовані. Інші акціонери цих компаній також були працівниками ГРУ. Розслідувачі припускають, що фірми могли використовуватися для створення правдоподібних легенд для розвідників або для відмивання грошей.

      У 2009 році Сергєєв нібито отримав кредит на понад мільйон доларів. Як місце роботи він вказав нібито зареєстровану в Ризі компанію Loveren Style Ltd. Слідів існування компанії авторам розслідування знайти не вдалося.

      Закордонний паспорт на ім'я Федотова Сергеєв отримав у 2010 році. Крім отруєння болгарського бізнесмена і замаху на Скрипалів, автори розслідування стверджують, що Сергеєв має стосунок до приватної військової компанії "Вагнер" та спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, Сергеєв нібито їздив до Лондона перед голосуванням щодо Brexit і в Барселону перед референдумом про незалежність Каталонії.

      Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.

      blog_ava
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні
      10803
      Теги: Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Болгарія Великобританія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      сьогодні , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 195
      Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      сьогодні , 19:18 Хто винен у "ватних" учасниках нацвідбору на Євробачення-2019
      Яніна Ткачук 10786
      MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      сьогодні , 19:05 MARUV і Євробачення-2019: чому українці голосували за "ватницю"?
      Артем Овдієнко 1164
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 18:57 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 989
      Підозра у держзраді екс-начальнику Генштабу Замані: що відомо про військовослужбовця
      сьогодні , 18:04 Підозра у держзраді екс-начальнику Генштабу Замані: що відомо про військовослужбовця
      1958
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук