Отруєння у Солсбері: з'явились подробиці про третього фігуранта резонансної справи

Третій імовірний фігурант справи про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському Солсбері, так званий "Сергій Федотов", опинився в епіцентрі нового розслідування. Камери відеоспостереження зафіксували його у квітні 2015 року поблизу болгарського готелю, де трапилося ще одне резонансне отруєння – підприємця Омеляна Гебрева.

Раніше 24 канал повідомляв, що кілька років тому третій фігурант справи про отруєння Скрипалів, так званий Сергій Федотов, намагався отруїти болгарського підприємця Омеляна Гебрева за допомогою отруйної речовини класу "Новачок". Згодом ЗМІ розкрили справжнє ім’я цього ймовірного працівника ГРУ. За їхніми матеріалами, це – громадянин РФ Денис Сергеєв.

Читайте також: Мати Скрипаля попросила визнати його зниклим безвісти

Саме він у квітні 2015 року потрапив на камери відеоспостереження біля готелю в Софії, де розташовувався офіс болгарського бізнесмена Омеляна Гебрєва, передає болгарське видання "24 часа"

Росіянин, який використовував документи на ім’я Сергія Федотова, жив у цьому готелі в номері 305. На камери відеоспостереження біля готелю також потрапив його автомобіль, який він брав у Болгарії в оренду.

Зазначимо, що Гебрєв був госпіталізований з важким отруєнням 28 квітня 2015 року. Того ж дня Федотов виїхав із Болгарії і вилетів до Москви через Стамбул.

Після того, як британська преса запідозрила "Федотова" у причетності до отруєння в Солсбері, влада Болгарії вирішила відновити розслідування отруєння Гебрєва. Він, як і Скрипалі, вижив після замаху.

Що відомо про Дениса Сергеєва?Народився 17 вересня 1973 року в Ушаралі в Казахстані. Така ж дата народження і у вигаданого "Сергія Федотова". Він служив в армії в Новоросійську, а на початку 2000-х вступив у Москві до Військово-дипломатичної академії ("Консерваторія ГРУ").



У 2004-2012 роки Сергеєв був акціонером або директором у восьми фірмах, які імітували назви великих компаній. На сьогодні вони ліквідовані. Інші акціонери цих компаній також були працівниками ГРУ. Розслідувачі припускають, що фірми могли використовуватися для створення правдоподібних легенд для розвідників або для відмивання грошей.



У 2009 році Сергєєв нібито отримав кредит на понад мільйон доларів. Як місце роботи він вказав нібито зареєстровану в Ризі компанію Loveren Style Ltd. Слідів існування компанії авторам розслідування знайти не вдалося.



Закордонний паспорт на ім'я Федотова Сергеєв отримав у 2010 році. Крім отруєння болгарського бізнесмена і замаху на Скрипалів, автори розслідування стверджують, що Сергеєв має стосунок до приватної військової компанії "Вагнер" та спробі перевороту в Чорногорії. Крім того, Сергеєв нібито їздив до Лондона перед голосуванням щодо Brexit і в Барселону перед референдумом про незалежність Каталонії.

Що відомо про отруєння Скрипалів?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити, проте тривалий час і батько, і донька перебували в лікарні.



Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).



Bellingcat і The Insider з’ясували, що Петров і Боширов – справді є працівниками російських спецслужб.