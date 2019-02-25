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      Отравление в Солсбери: появились подробности о третьем фигуранте резонансного дела

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      Отравление в Солсбери
      Отравление в Солсбери / Иллюстративное фото

      Третий возможный фигурант дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, так называемый "Сергей Федотов", оказался в эпицентре нового расследования. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его в апреле 2015 года вблизи болгарского отеля, где случилось еще одно резонансное отравление – предпринимателя Емельяна Гебрева.

      Ранее 24 канал сообщал, что несколько лет назад третий фигурант дела об отравлении Скрипалей, так называемый Сергей Федотов, пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса "Новичок". Впоследствии СМИ раскрыли настоящее имя этого вероятного работника ГРУ. По их материалам, это – гражданин РФ Денис Сергеев.

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      Именно он в апреле 2015 года попал на камеры видеонаблюдения возле отеля в Софии, где располагался офис болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, передает болгарское издание "24 часа"

      Россиянин, который использовал документы на имя Сергея Федотова, жил в этом отеле в номере 305. На камеры видеонаблюдения возле отеля также попал его автомобиль, который он брал в Болгарии в аренду.

      Отметим, что Гебрев был госпитализирован с тяжелым отравлением 28 апреля 2015 года. В тот же день Федотов выехал из Болгарии и вылетел в Москву через Стамбул.

      После того, как британская пресса заподозрила "Федотова" в причастности к отравлению в Солсбери, власти Болгарии решили возобновить расследование отравления Гебрева. Он, как и Скрипали, выжил после покушения.

      Что известно о Денисе Сергееве?
      Родился 17 сентября 1973 года в Ушарале в Казахстане. Такая же дата рождения и у вымышленного "Сергея Федотова". Он служил в армии в Новороссийске, а в начале 2000-х поступил в Москве в Военно-дипломатическую академию ("консерватория ГРУ").
      В 2004-2012 годах Сергеев был акционером или директором в восьми фирмах, которые имитировали названия крупных компаний. На сегодня они ликвидированы. Другие акционеры этих компаний также были сотрудниками ГРУ. Расследователи предполагают, что фирмы могли использоваться для создания правдоподобных легенд для разведчиков или для отмывания денег.
      В 2009 году Сергеев якобы получил кредит более чем на миллион долларов. Как место работы он указал якобы зарегистрированную в Риге компанию Loveren Style Ltd. Следов существования компании авторам расследования найти не удалось.
      Заграничный паспорт на имя Федотова Сергеев получил в 2010 году. Кроме отравления болгарского бизнесмена и покушения на Скрипалей, авторы расследования утверждают, что Сергеев имеет отношение к частной военной компании "Вагнер" и попытке переворота в Черногории. Кроме того, Сергеев якобы ездил в Лондон перед голосованием по Brexit и в Барселону перед референдумом о независимости Каталонии.

      Что известно об отравлении Скрипалей?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице.
      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).
      Bellingcat и The Insider выяснили, что Петров и Боширов – действительно являются сотрудниками российских спецслужб.

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      Теги: Новости политики Новости России Великобритания Болгария Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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