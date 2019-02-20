Мать Скрипаля попросила признать его пропавшим без вести

Мать бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.

Об этом сообщила племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль, которая сейчас живет вместе с Еленой, сообщил ТАСС.

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Виктория также добавила, что их последний телефонный разговор с Юлией был еще 24 июля 2018 года. Тогда девушка рассказала двоюродной сестре о состоянии здоровья отца, но так и не назвала сроков возможного возвращения в РФ.

Что известно об отравлении Скрипалей?​

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергея Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить, однако длительное время и отец, и дочь находились в больнице. Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров и Руслан Боширов. Третьим подозреваемым в совершении преступления стал Денис Сергеев. Вероятно он является работником ГРУ.



В марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак как солидарности с Британией, так и протеста против Кремля. В январе 2019 года послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.

Племянница Сергея Скрипаля подчеркнула, что британские власти неоднократно отказывали ей в оформлении визы, а сама мать экс-разведчика не может поехать в Великобританию из-за плохого самочувствия.