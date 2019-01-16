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      Отравление Скрипалей: "солсберийские туристы" из ГРУ получат серьезный удар от ЕС

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      Отравители Скрипалей Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин)
      Отравители Скрипалей Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александр Петров (Александр Мишкин) / Соцсети

      Послы ЕС согласовали введение санкций в отношении офицеров российской разведки, в том числе и так называемых "солсберийских туристов", предположительно, Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига) и Александра Петрова (Александр Мишкин), которых Великобритания обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

      Как сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter, в этот список в целом попадут 4 офицера ГРУ, включая 2 "солсберийских туристов".

      Читайте также: След ведет к Путину: Британия выяснила все детали отравления Скрипалей, – СМИ

      Кроме того, журналист добавил, что в этот список еще внесут 5 человек из Сирии.

      По его словам, ожидается, что Европейский союз утвердит введение санкций уже в понедельник, 21 января, а окончательное решение будет за Советом иностранных дел ЕС.

      Как подчеркнул Йозвяк, эти ограничения станут первыми по новому режиму, который применяется за использование и распространение химического оружия.

      Информацию о санкциях в отношении "двоих лиц, связанных с событиями в Солсбери", подтверждает также прокремлевское информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на источники в ЕС.

      Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что они были атакованы сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". 10 апреля из больницы была выписана Юлия Скрипаль, а 18 мая – уже сам экс-разведчик Сергей Скрипаль.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига), которые по их словам, в Солсебери прибыли с туристической целью. К слову, кроме звания полковника ГРУ, Боширов-Чепига также имеет орден Героя России, вероятно, за то, что в 2014-м помогал Виктору Януковичу бежать из Украины.

      К слову, в марте после вышеупомянутого отравления десятки стран мира начали массово выдворять российских дипломатов в знак солидарности как с Британией, так и простеста против Кремля.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ СКРИПАЛЕЙ В БРИТАНИИ:
       
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Санкции Новости России Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 канал
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