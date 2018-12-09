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      Россия, кроме Скрипалей, могла отравить еще двоих людей в Великобритании: известны имена

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      Британская полиция подозревает Россию в убийстве еще двоих человек на территории страны
      Британская полиция подозревает Россию в убийстве еще двоих человек на территории страны / Фото из открытых источников

      Детективы, которые занимаются расследованием отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подозревают РФ в причастности к еще двум убийствам на территории Великобритании.

      Об этом говорится в материале газеты The Sunday Times.

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      Офицеры Скотленд-Ярда, ведущие расследование в отношении Скрипалей, получили доказательства того, что агенты российского ГРУ приезжали в Великобританию в то время, когда подозрительно умерли двое бизнесменов.

      В частности, речь идет о смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, который внезапно умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона. Перед этим 44-летний мужчина предоставлял информацию о махинациях Кремля и помогал британским спецслужбам расследовать российские финансовые потоки.

      "Сначала полиция сообщила об инфаркте. Но через 2 года после его смерти компания, в которой Перепиличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в желудке бизнесмена обнаружили ядовитое вещество, которое содержится в редком китайском растении Гельземиум. Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией", – пишет издание.

      Второй подозрительный случай – гибель британского бизнесмена Скотта Янга, который выпал из окна своей квартиры в центре Лондона. Скотт Янг был партнером российского олигарха Бориса Березовского. Бывшая жена Янга неоднократно утверждала, что его убили.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Кроме того, 4 июля, в британском городке Эймсбери, который располагается неподалеку от печально известного Солсбери, мужчина и женщина вследствие действия неизвестного вещества попали в критическом состоянии в больницу. Потом выяснилось, что пострадавшие – 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, а отравили их также "Новичком". Через некоторое время женщина умерла.

      Теги: Жертвы Отравление Сергея Скрипаля Расследования Новости России Великобритания Новости политики
      Источник: 24 Канал
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