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      Росія, окрім Скрипалів, могла отруїти ще двох людей у Великобританії: відомі імена

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      Британська поліція підозрює Росію у вбивстві ще двох осіб на території країни
      Британська поліція підозрює Росію у вбивстві ще двох осіб на території країни / Фото з відкритих джерел

      Детективи, які ведуть розслідування щодо отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, підозрюють РФ у причетності до ще двох вбивств на території Великобританії.

      Про це йдеться в матеріалі газети The Sunday Times.

      Читайте також: У справі Скрипаля є третій підозрюваний: ЗМІ оприлюднили його ім’я

      Офіцери Скотленд-Ярду, які ведуть розслідування Скрипалів, отримали докази того, що агенти російського ГРУ приїжджали до Великобританії у той час, коли підозріло померли двоє двоє бізнесменів.

      Зокрема, йдеться про смерть російського бізнесмена Олександра Перепеличного, який раптово помер в 2012 році під час ранкової пробіжки біля свого будинку у передмісті Лондона. Перед цим 44-річний чоловік надавав інформацію про махінації Кремля та допомагав британським спецслужбам розслідувати російські фінансові потоки.

      "Спочатку поліція повідомила про інфаркт. Але через 2 роки після його смерті компанія, у якій Перепеличний застрахував своє життя, ініціювала розслідування: у шлунку бізнесмена виявили отруйну речовину, яка міститься в рідкісній китайській рослині Гельземіум. Симптоми отруєння цією речовиною схожі з аритмією", – пише видання.

      Другий підозрілий випадок – загибель британського бізнесмена Скотта Янга, який випав із вікна своєї квартири в центрі Лондона. Скотт Янг був партнером російського олігарха Бориса Березовського. Колишня дружина Янга неодноразово стверджувала, що його вбили.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      Окрім того, 4 липня, у британському містечку Еймсбері, яке розташовується неподалік сумнозвісного Солсбері, чоловік і жінка внаслідок дії невідомої речовини потрапили у критичному стані до лікарні.Потім з'ясувалося, що потерпілі – 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, а отруєно їх було також "Новачком". За деякий час жінка померла.

      Теги: Новини політики Великобританія Новини Росії Розслідування Отруєння Сергія Скрипаля Жертви
      Джерело: 24 Канал
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