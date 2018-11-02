Отравление в Солсбери: таинственно исчез жених дочери Сергея Скрипаля

Таинственно исчез жених дочери бывшего разведчика Сергея Скрипаля – Юлии. Случилось это после попытки отравления отца и дочери "Новичком" в британском Солсбери.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Журналисты думают, что исчезновение жениха Юлии Скрипаль – Степана Викеева – может быть подтверждением того, что на самом деле он был агентом спецслужб.

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Также известно, что автомобиль Юлии уже давно стоит у подъезда, а ее собака при этом около полугода находится в приютах.

По информации издания, Викеев входил в организацию "Институт современных проблем безопасности", которая является близкой к Федеральной Службе безопасности России.

Его (жениха Юлии, – ред.) никто не видел. Он будто исчез с лица земли. Есть две версии: или он с самого начала был связан с российскими спецслужбами, или его мать – она очень богатая – куда-то увезла его, и теперь он живет новой жизнью,

– рассказал знакомый Викеева.

При этом знакомый жениха Юлии Скрипаль заявил, что мать Викеева враждебно относилась к дочери экс-разведчика.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).