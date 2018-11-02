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      Отравление в Солсбери: таинственно исчез жених дочери Сергея Скрипаля

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      Исчез жених Юлии Скрипаль – Степан Викеев
      Исчез жених Юлии Скрипаль – Степан Викеев / Фото из свободных сетей

      Таинственно исчез жених дочери бывшего разведчика Сергея Скрипаля – Юлии. Случилось это после попытки отравления отца и дочери "Новичком" в британском Солсбери.

      Об этом сообщает Daily Mirror.

      Журналисты думают, что исчезновение жениха Юлии Скрипаль – Степана Викеева – может быть подтверждением того, что на самом деле он был агентом спецслужб.

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      Также известно, что автомобиль Юлии уже давно стоит у подъезда, а ее собака при этом около полугода находится в приютах.

      По информации издания, Викеев входил в организацию "Институт современных проблем безопасности", которая является близкой к Федеральной Службе безопасности России.

      Его (жениха Юлии, – ред.) никто не видел. Он будто исчез с лица земли. Есть две версии: или он с самого начала был связан с российскими спецслужбами, или его мать – она очень богатая – куда-то увезла его, и теперь он живет новой жизнью,
      – рассказал знакомый Викеева.

      При этом знакомый жениха Юлии Скрипаль заявил, что мать Викеева враждебно относилась к дочери экс-разведчика.

      Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следствие установило, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отец и дочь попали в больницу и им удалось выжить.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЕЙ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания ФСБ
      Источник: 24 Канал
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