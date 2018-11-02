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      Отруєння у Солсбері: таємниче зник наречений доньки Сергія Скрипаля

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      Зник наречений Юлії Скрипаль – Степан Вікеєв
      Зник наречений Юлії Скрипаль – Степан Вікеєв / Фото з вільних мереж

      Таємниче зник наречений доньки колишнього розвідника Сергія Скрипаля – Юлії. Трапилося це після спроби отруєння батька і доньки "Новачком" у британському Солсбері.

      Про це повідомляє Daily Mirror.

      Журналісти гадають, що зникнення нареченого Юлії Скрипаль – Степана Вікеєва – може бути підтвердженням того, що насправді він був агентом спецслужб.

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      Також відомо, що автомобіль Юлії вже давно стоїть біля під'їзду, а її собака при цьому близько півроку перебуває у притулках.

      За інформацією видання, Вікеєв входив до організації "Інститут сучасних проблем безпеки", яка є близькою до Федеральної служби безпеки Росії.

      Його (нареченого Юлії, – ред.) ніхто не бачив. Він ніби зник з лиця землі. Є дві версії: або він з самого початку був пов'язаний з російськими спецслужбами, або його матір – вона дуже багата – кудись відвезла його, і тепер він живе новим життям,
      – розповів знайомий Вікеєва.

      При цьому знайомий нареченого Юлії Скрипаль заявив, що матір Вікеєва вороже ставилася до доньки екс-розвідника.

      Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити.

      Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).

      отруєння скрипалів: хроніка подій
      Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія ФСБ
      Джерело: 24 Канал
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