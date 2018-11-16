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      Шантаж, угрозы и манипуляции с визами: новые детали о "Петрове" и "Боширове" от The Insider

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      ФСБ применяла шантаж и манипуляции
      ФСБ применяла шантаж и манипуляции / 24 канал

      Сотрудники российской ФСБ, по показаниям сотрудника визового центра TLSсontact, шантажировали и вербовали его работников, чтобы добиться отправления "нескольких человек" без лишних вопросов в Великобританию.

      Об этом сообщило издание The Insider.

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      Каждого россиянина, который подает документы на визу в Великобританию, проверяют в два этапа: сначала документы изучают сотрудники авторизованного визового центра TLSсontact, а потом это же делает Министерство внутренних дел Королевства. Проверка должна установить связи поисковика со своей страной, наличие работы, недвижимости, финансов. И даже после проверок гарантий получения визы – никаких.

      Ни "Петров", ни "Боширов" не имели бизнес-связей с Британией или зарегистрированного на эти имена бизнеса в России. Однако легко получили и британскую и шенгенскую визы,
      – говорится в расследовании The Insider.

      К журналистам указанного издания и Bellingcat попали документы от бывшего сотрудника визового центра TLScontact, который попросил убежища в США после того, как ФСБ заставляла его сотрудничать путем давления и угроз в сторону беременной жены и матери.

      Боширов
      Сначала журналисты выяснили, что Боширов – "герой России" Анатолий Чепига

      С его же слов известно, что российские спецслужбы пытались устроить на работу в центр своего сотрудника, но неудачно. В конце концов, весной 2016 года этом же сотруднику визового центра сообщили изФСБ, что намерены отправить в Британию "несколько человек" и стремятся обеспечить беспрепятственное получение виз для них без лишних вопросов и проверок.

      Петров
      Вскоре установили личность "Петрова" – это сотрудник ГРУ Александр Мишкин

      Через несколько месяцев "Петров" и "Боширов" впервые появились в Объединенном королевстве. А источник расследователей вывез семью за границу, и только тогда рассказал о ситуации с давлением со стороны ФСБ. Однако, информация по неизвестным причинам не получала огласки до сих пор.

      Мне сказали так: "У тебя есть два варианта". Или добровольное сотрудничество с ФСБ, или они начнут уголовное производство против моей матери, посетят мой дом "с инспекцией", что фактически означает арест моей жены и дочери,
      – рассказал источник The Insider.

      The Insider посылал запрос в британское консульство, и ответ был следующим: "TLScontact выполняет только административную функцию и не оказывают влияния на принятие решения о предоставлении или непредоставлении британской визы". Это подтвердило и британское МВД.

      КАК ЖУРНАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ ПРАВДУ ПРО "БОШИРОВА" И "ПЕТРОВА": ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания ФСБ Скандал
      Источник: 24 Канал
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