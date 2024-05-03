Главным объектом кибероперации стали сети связи в основной экономической зоне Алабуга, где размещено более 30 производств, в частности важные предприятия ОПК. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки.

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Последствия атаки

Усилиями ГУР удалось заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани. Также в результате DDоS атаки была остановлена работа мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО Таттелеком и регионального оператора связи Уфанет.

Россияне жалуются на отсутствие доступа к Интернету, работу веб-ресурсов и мобильных приложений. Сообщают даже о невозможности воспользоваться мобильными приложениями, управляющими работой домофонов в подъездах. Также российские пользователи провайдеров отчитываются о сбоях в работе интернет-мессенджеров.

Интересно, что прессслужба компании Таттелеком все же признает факт самой мощной в своей истории кибератаки на сетевую инфраструктуру. По их словам, атака продолжается с утра 2 мая.