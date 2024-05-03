Заместитель начальника ГУР генерал Вадим Скибицкий не видит возможности выиграть войну на поле боя. Он считает, что даже если бы мы смогли отбросить российские силы обратно к границам, это не прекратило бы войну.

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Переговоры могут начаться в 2025 году

В то же время он сказал. что перспектива выхода на границы становится все более отдаленной. По словам Скибицкого, такие войны могут закончиться только договорами.

Он пояснил, что сейчас идет борьба за "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, однако содержательные переговоры могут начаться не раньше, чем во второй половине 2025 года.

К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Заместитель начальника ГУР заметил, что российские военные производственные мощности выросли, но достигнут плато к началу 2026 года из-за нехватки материалов и инженеров.

В заключении и Украина, и Россия могут остаться без оружия.

Была ли Украина близка к миру во время переговоров с Россией