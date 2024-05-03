Заступник начальника ГУР генерал Вадим Скібіцький не бачить можливості виграти війну на полі бою. Він вважає, що навіть якби ми змогли відкинути російські сили назад до кордонів, це не припинило б війну.

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Переговори можуть початись у 2025 році

Водночас він сказав. що перспектива виходу на кордони стає дедалі більше віддаленою. За словами Скібіцького, такі війни можуть закінчитися лише договорами.

Він пояснив, що зараз триває боротьба за "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами, однак змістовні переговори можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року.

До того часу Росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Заступник начальника ГУР зауважив, що російські військові виробничі потужності зросли, але досягнуть плато до початку 2026 року через брак матеріалів та інженерів.

У висновку і Україна, і Росія можуть залишитися без зброї.

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