Про це президент заявив 12 квітня під час зустрічі зі студентами в Чернівецькій області. Вона відбулася в рамках офіційного візиту глави держави в регіон, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗМІ пишуть про нібито "мирний план" Туреччини для України: у Зеленського різко відреагували

Чи був під час переговорів потенціал до миру

Коли почалася повномасштабна війна, представники України та Росії проводили переговори щодо можливого мирного врегулювання. Втім, Зеленський наголосив, що ці зустрічі не мали жодного потенціалу на врегулювання ситуації й припинення збройної російської агресії.

Переговори – це коли дві сторони хочуть домовитися, є різні моменти, але повинні бути хоча б дві. А коли одна сторона у будь-якому випадку висуває тобі ультиматум, то це переговори,

– наголосив Зеленський.

Переговори між Україною та Росію: що відбувалося у березні 2022 року