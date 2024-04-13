Об этом президент заявил 12 апреля во время встречи со студентами в Черновицкой области. Она состоялась в рамках официального визита главы государства в регион, передает 24 Канал.

Смотрите также СМИ пишут о якобы "мирном плане" Турции для Украины: у Зеленского резко отреагировали

Был ли во время переговоров потенциал к миру

Когда началась полномасштабная война, представители Украины и России проводили переговоры о возможном мирном урегулировании. Впрочем, Зеленский отметил, что эти встречи не имели никакого потенциала на урегулирование ситуации и прекращение вооруженной российской агрессии.

Переговоры – это когда две стороны хотят договориться, есть разные моменты, но должны быть хотя бы две. А когда одна сторона в любом случае выдвигает тебе ультиматум, то это переговоры,

– подчеркнул Зеленский.

Переговоры между Украиной и Россией: что происходило в марте 2022 года