Об этом президент заявил 12 апреля во время встречи со студентами в Черновицкой области. Она состоялась в рамках официального визита главы государства в регион, передает 24 Канал.
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Был ли во время переговоров потенциал к миру
Когда началась полномасштабная война, представители Украины и России проводили переговоры о возможном мирном урегулировании. Впрочем, Зеленский отметил, что эти встречи не имели никакого потенциала на урегулирование ситуации и прекращение вооруженной российской агрессии.
Переговоры – это когда две стороны хотят договориться, есть разные моменты, но должны быть хотя бы две. А когда одна сторона в любом случае выдвигает тебе ультиматум, то это переговоры,
– подчеркнул Зеленский.
Переговоры между Украиной и Россией: что происходило в марте 2022 года
- После начала полномасштабного вторжения России войну пытались урегулировать переговорами. Тогда 28 февраля 2022 года состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Они прошли на украинско-белорусской границе.
- Уже в начале марта стартовал второй раунд, а через несколько недель – третий. Они уже проводились на территории Беларуси. Тогда Украина смогла договориться о гуманитарных коридорах, доставку лекарств и продовольствия, но вопрос прекращения российской агрессии так и не были урегулированы.
- 29 марта 2022 года проходили также мирные переговоры в Стамбуле. Впрочем, эти переговоры не принесли результатов. Россия ставила ультиматумы и предлагала "мир" на своих условиях, которые противоречили позиции Украины.