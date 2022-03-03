Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией 3 марта около 14:00. Второй раунд переговоров стартовал незадолго до 17:00.

Отметьте Не чувствую после первой встречи конкретики, – Зеленский о переговорах с Россией

Представитель украинской делегации Михаил Подоляк пояснил, что ключевыми вопросами будут: немедленное прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных сел и городов и населенных пунктов, постоянно находящихся под обстрелами.

Украина и Россия провели второй тур переговоров

Официальных данных о том, где проходила встреча делегаций, пока нет. Ранее в сети писали, что это Беловежская пуща в Польше, но Арахамия возразил.

Договорились о гумкоридорах, доставке лекарств и еды

Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона, к сожалению, не получила тех результатов, на которые рассчитывала.

Единственное – обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что достаточно много городов сейчас находится в окружении и там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, возможностью эвакуации.

– заявил Подоляк.

После этого советник главы Офиса Президента заявил, что договорились продолжить работу в 3-м раунде в максимально приближенные сроки.

Кроме этого, Михаил Подоляк зачитал официальное коммюнике, на которое вышли:

"стороны пришли к пониманию совместного обеспечения гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения;

для эвакуации мирного гражданского населения; а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временной остановки огня на период, когда будет происходить эвакуация в секторах, где она проводится;

в места наиболее ожесточенных боев с возможностью временной остановки огня на период, когда будет происходить эвакуация в секторах, где она проводится; с этой целью в ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и сформированы соответствующие логистические процедуры".

Заявление Подоляка после второго этапа переговоров с Россией: смотрите видео

Что этому предшествовало

Ранее комментируя переговоры, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинская делегация будет отстаивать свои позиции.

Кроме этого, 1 марта в интервью иностранным СМИ Владимир Зеленский заявил, что не ожидает больших результатов в результате переговоров украинской и российской делегаций.

Комментируя первый тур переговоров, состоявшихся 28 февраля, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк пояснил, что на переговорах нашли точки, по которым можно искать общие позиции.



Как может сопротивляться каждый / Инфографика 24 канала

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