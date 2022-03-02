Встреча состоится в предварительном составе. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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Украина будет стоять на своих позициях

Алексей Арестович подчеркнул, что украинская делегация будет отстаивать свои позиции.

Переговоры будут сегодня вечером. Это будет второй раунд. Я думаю, будет все так же. Ничего не изменится. Мы будем стоять на своих позициях,

– рассказал Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не ожидает больших результатов в результате переговоров украинской и российской делегаций.

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