Зустріч відбудеться у попередньому складі. Про це журналістам розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

До теми Треба Путіна садити за стіл переговорів, поки з ним ще готові говорити, – Зеленський

Україна стоятиме на своїх позиціях

Олексій Арестович наголосив, що українська делегація відстоюватиме свої позиції.

Перемовини будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде все так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своїх позиціях,

– розповів Арестович.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що не очікує великих результатів внаслідок перемовин української й російської делегацій.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!