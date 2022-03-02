Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, участвующий в переговорном процессе Украины с Россией.

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Однако он подтвердил, что переговоры действительно состоятся.

Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже,

– написал Арахамия.

Напомним, что украинская делегация 2 марта выехала на второй раунд переговоров с Россией. В Офисе президента заявили, что делегация будет стоять на своем. От страны-оккупанта не может быть никаких ультиматумов.

В то же время Владимир Зеленский не слишком верит в результативность переговоров с агрессорами. Он заявил, что не ожидает больших результатов в результате переговоров украинской и российской делегаций. Об этом он рассказал во время интервью журналистам Reuters и CNN. По его словам, для результативности переговоров необходим подлинный диалог.

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