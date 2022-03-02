Впрочем, серьезных последствий удалось избежать. Ведь украинская ПВО сбила ракету россиян, которой они намеревались ударить по одному из центров управления.

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Возле вокзала упали обломки российской ракеты

Об этом вечером 2 марта в телеграме рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Как он объяснил, если бы эта ракета попала в цель где-то в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими. "Обломки ракеты повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра", – отметил чиновник.

Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Киеве около 20:50. СМИ писали, что вражеская ракета должна была попасть по Минобороны и Командованию сухопутных войск.

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