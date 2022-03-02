Втім, серйозних наслідків вдалося уникнути. Адже українська ППО збила ракету росіян, якою вони мали намір вдарити по одному з центрів управління.

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Біля вокзалу впали уламки російської ракети

Про це ввечері 2 березня у телеграмі розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Як він пояснив, якби ця ракета потрапила у ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. "Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку", – зазначив посадовець.

Очевидці повідомили про потужний вибух у Києві близько 20:50. ЗМІ писали, що ворожа ракета мала поцілити по Міноборони та Командуванню сухопутних військ.

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