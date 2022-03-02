Про це розповіли джерела "Українській правді".

До теми Окупанти завдали авіаудару в районі залізничного вокзалу в Києві: що кажуть в Укрзалізниці

За їх даними, перша ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. А уламки ракети впали біля Південного залізничного вокзалу, поруч з готелем Ibis.

Дивіться момент авіаудару біля вокзалу у Києві:

Крім того, удару піддалося командування Сухопутних військ на Лук'янівці

Очевидці повідомляють, що потужний вибух у Києві стався близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто. Додамо, що внаслідок удару орків по Центральному вокзалу Києва серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса.

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