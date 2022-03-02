Об этом рассказали источники "Украинской правде".

К теме Оккупанты нанесли авиаудары в районе железнодорожного вокзала в Киеве: что говорят в Укрзализныце

По их данным, первая ракета россиян была выпущена в Министерство обороны, но ее сбила система ПВО. А обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала, рядом с гостиницей Ibis.

Смотрите момент авиаудара возле вокзала в Киеве:

Кроме того, удару подверглось командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

Очевидцы сообщают, что мощный взрыв в Киеве произошел около 20:50. От удара дрожали окна и включилась сигнализация у авто. Добавим, что в результате удара орков по Центральному вокзалу Киева серьезно была повреждена большая теплотрасса.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!