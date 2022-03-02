Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який бере участь у переговорному процесі України з Росією.

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Проте він підтвердив, що перемовини дійсно відбудуться.

Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше. Всі деталі пізніше,

– написав Арахамія.

Додамо, що українська делегація 2 березня виїхала на другий раунд переговорів з Росією. В Офісі президента заявили, що делегація стоятиме на своєму. Від країни-окупанта не може бути жодних ультиматумів.

Водночас Володимир Зеленський не надто вірить у результативність перемовин з агресорами. Він заявив, що не очікує великих результатів внаслідок перемовин української й російської делегацій. Про це він розповів під час інтерв'ю журналістам Reuters та CNN. За його словами, для результативності перемовин необхідний справжній діалог.

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