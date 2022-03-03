Українська делегація вилетіла на переговори з Росією 3 березня близько 14:00. Другий раунд перемовин стартував незадовго перед 17:00.

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Представник української делегації Михайло Подоляк пояснив, що ключовими питання будуть: негайне припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів із зруйнованих сіл та міст та тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами.

Україна та Росія провели другий тур перемовин

Офіційних даних про те, де відбувалася зустріч делегацій, наразі немає. Раніше у мережі писали, що це – Біловезька пуща у Польщі, але Арахамія заперечив.

Домовились про гумкоридори, доставку ліків та їжі

Михайло Подоляк заявив, що українська сторона, на жаль, не отримала тих результатів, на які розраховувала.

Єдине – обговорили доволі детально гуманітарний аспект, тому що доволі багато міст зараз перебуває в оточенні й там драматична ситуація з продуктами харчування, медикаментами, можливістю евакуації,

– заявив Подоляк.

Після цього радник глави Офісу Президента заявив, що домовились продовжити роботу в 3 раунді в максимально наближені терміни.

Окрім цього, Михайло Подоляк зачитав офіційне комюніке, на яке вийшли:

"сторони дійшли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення;

для евакуації мирного цивільного населення; а також для доставлення медикаментів і продуктів харчування у місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасової зупинки вогню на період, коли відбуватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться;

у місця найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасової зупинки вогню на період, коли відбуватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться; з цією ціллю незабаром будуть організовані спеціальні канали зв'язку та взаємодії і будуть сформовані відповідні логістичні процедури".

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Що цьому передувало

Раніше, коментуючи перемовини, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що українська делегація відстоюватиме свої позиції.

Окрім цього, 1 березня у інтерв'ю іноземним ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що не очікує великих результатів внаслідок перемовин української й російської делегацій.

Коментуючи перший тур перемовин, що відбулись 28 лютого, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що на переговорах знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції.



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