На це відреагували в Офісі Президента України. Радник глави ОП Михайло Подоляк. Він наголосив, що немає жодних альтернативних планів.

Тим часом Путін після масованої атаки по енергооб'єктах цинічно заговорив про переговори з Україною

Кажуть, ініціює це Туреччина

Власне, російське видання "Нова-Європа" зазначило, що його редакція буцімто ознайомилася з документом. Запевняють, що буцімто просувають за посередництва Реджепа Ердогана, і що він – ініціатива самої Туреччини.

Виданню анонімне джерело заявило, що відповідний документ буцімто є у всіх трьох сторін – Туреччини, Росії та України. І що ґрунтується він буцімто на документах з перших переговорів, які проводили у Стамбулі. До нового тексту, запевняє джерело, увійшла частина формулювань травня 2022 року.

Альтернативних "мирних планів" немає

На цьому наголосив Михайло Подоляк. Радник глави Офісу Президента нагадав, що існує лише безумовна Формула миру, яку запропонував Володимир Зеленський.

Без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних "мирних планів", які передбачають "не/програш Росії",

– підкреслив Подоляк.

Він зазначив, що президентська Формула миру ґрунтується на тому, щоб:

Росія повністю вийшла з території України;

ми повернулися до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів;

за акт агресії була об'ємна юридична та фізична відповідальність;

були відповідні масштабні компенсації з боку Кремля.

Все інше – це лише про бажання… продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму…

– додав радник глави ОП.

Зауважимо також, що радниця глави ОП Дар'я Зарівна у коментарі Forbes Ukraine також зауважила, що це чергова спроба російської дезінформації. Вона додала, що вперше відповідна інформація з'явилася на телеграм-каналах, які контролюють російські спецслужби.

Першоджерелом цієї інформації є російський телеграм-канал, який контролюється російськими спецслужбами. Інформація з'явилася ще 23 березня. Дивно, що далі повідомлення поширювались в "Новая Газета. Европа" та проросійських телеграм-каналах,

– відреагувала Зарівна.

Вона зазначила, що майже ідентичну до "Новой Газеты" інформацію 22 – 23 березня розповсюджували канали MediaKiller, ЗеРада, Легитимный. Їх Центр протидії дезінформації та СБУ внесли до "списку каналів ворожої пропаганди".

Зарівна припустила, що "росіяни насичують інфополе дезінформацією", і що вони намагаються змістити перед майбутнім самітом у Швейцарії щодо досягнення миру в Україні змістити фокус з допомогою фейків.