Убийства, манипуляции, кибератаки: самые громкие провалы российских спецслужб

2018 год войдет в историю одним из величайших фиаско российских спецслужб. Разоблачение попытки убийства в Солсбери работниками Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации запустило процесс разоблачения триколорной агентуры.

Практически за месяц до дня "военного разведчика", который россияне официально отмечают 5 ноября, Великобритания, США и Нидерланды почти одновременно сделали громкие разоблачительные заявления.

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Британская кибербезопасность отследила 12 хакерских групп, которые выполняют заказ Генерального штаба РФ, а фактически действуют с согласия высшего руководства Кремля. Самая известная из них группа государственных кибер-пиратов действует под именами Fancy Bear, Sednit, Pawnstorm и известна атаками на информационные системы правительственных, военных, безопасностных организаций.

Во многих странах мира есть, конечно, разведывательные службы. Но далеко не все государства располагают таким мощным инструментом как нелегальная разведка,

– прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Главная задача российских хакеров ГРУ – сеять панику, атакуя гражданские объекты, чтобы дестабилизировать ситуацию в других странах. В частности в Украине они запускали вирус, чтобы дестабилизировать работу метро в Киеве и аэропорта в Одессе.

С 2014 года по май 2018 года мишенями кибератак были: ФИФА, Антидопинговое агентства США (USADA), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и другие организации-участники летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года.



От хакерских атак ГРУ пострадали 250 спортсменов

Правительство Нидерландов обвинило российскую внешнюю разведку в попытках повлиять на расследование по делу сбитого московскими боевиками Малазийского пассажирского лайнера МН-17. Четырех шпионов в Гааге взяли на горячем еще в апреле и депортировали домой. Они пытались атаковать малазийскую прокуратуру и добраться до данных по сбитому МН-17. В кошельке одного из задержанных голландцами агента нашли чек на такси, в котором четко указано, что он выехал в аэропорт Шереметьево прямо из офиса "кибервойск" РФ.

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Во время неудачной попытки отравить бывшего российского разведчика Скрипаля киллеры из ГРУ допустили ряд непрофессиональных детских ошибок. Лицо шпионов зафиксировали камеры наружного наблюдения. У Баширова и Петрова, которые оказались на самом деле героем России и военным врачом с фамилиями Чепига и Мышкин, – совместная серия паспортов. То, что простых, по их легенде, "фитнес-тренеров" защищать взялся сам президент РФ, лишь подтверждает сомнения в достоверности версии RussiaToday.



У Баширова и Петрова общая серия паспортов, отличаются только одной цифрой

Если взять сегодняшние шпионские скандалы и дополнить фактами многолетней давности, то получится очень интересная картина. Россия начала гибридную войну намного раньше, чем кажется.

Есть несколько путей, которыми Россия пролезает в чужие страны. Как например в страны Европы, в последние выборы в США. Они создают своеобразную сетку из людей по всему миру. Так вот, сначала находят лиц, имеющих бизнес. Эти люди должны иметь политические связи, либо быть заинтересованными в политике. И тогда они предлагают им выгодные условия,

– рассказал сенатор Шелдон Вайтхауз.

В 2010 году Федеральное бюро расследований США арестовало россиянку Анну Чапман. Она призналась, что работала на российские спецслужбы. Вместе с еще десятью россиянами на нее надели наручники и впоследствии обменяли на ранее упомянутого Скрипаля, которого держали под домашним арестом. В отличие от остальных агентов, которые интересовались атомным вооружением США и собирали информацию о руководителях ЦРУ и конгрессменах, Чапман должна была втереться в высшие политические круги.



Анна Чапман

Официальным прикрытием рыжеволосой шпионки была работа с финансовыми фондами и поиск клиентов на рынке недвижимости Нью-Йорка. По странному стечению обстоятельств похожей деятельностью занимался 45-й президент США и строительный магнат – Дональд Трамп.

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Россия начала гибридную войну против всего мира. Несмотря на то, что склонность россиян переоценивать свои силы уменьшает силу удара, перед обществом все равно встала реальная угроза.

О шпионских интрижках вокруг Дональда Трампа и президентских выборов в США – смотрите в программе.