Вбивства, маніпуляції, кібератаки: найгучніші провали російських спецслужб

2018 рік увійде в історію одним із найбільших фіаско російських спецслужб. Викриття спроби вбивства у Солсбері працівниками Головного розвідувального управління генштабу Російської Федерації запустило процес викриття триколорної агентури.

Практично за місяць до дня "военного разведчика", який росіяни офіційно вшановують 5 листопада, Великобританія, США і Нідерланди майже одночасно зробили гучні викривальні заяви.

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Британська кібербезпека відслідкувала 12 хакерських груп, які виконують замовлення Генерального штабу РФ, а фактично діють за згодою найвищого керівництва Кремля. Найвідоміша з них група державних кібер-піратів діє під назвами Fancy Bear, Sednit, Pawnstorm та відома атаками на інформаційні системи урядових, військових, безпекових організацій.

У багатьох країнах світу є, звичайно, розвідувальні служби. Але далеко не всі держави мають у своєму розпорядженні такий потужний інструмент як нелегальна розвідка,

– прокоментував президент РФ Володимир Путін.

Головна задача російських хакерів ГРУ – сіяти паніку, атакуючи цивільні об'єкти, щоб дестабілізувати ситуацію в інших країнах. Зокрема в Україні вони запускали вірус, щоб дестабілізувати роботу метро в Києві та аеропорту в Одесі.

З 2014 року по травень 2018 року мішенями кібератак були: ФІФА, Антидопінгове агентства США (USADA), Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) та інші організації-учасники літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року.



Від хакерських атак ГРУ постраждали 250 спортсменів

Уряд Нідерландів звинуватив російську зовнішню розвідку в спробах вплинути на розслідування у справі збитого московськими бойовиками Малазійського пасажирського лайнера МН-17. Чотирьох шпигунів у Гаазі взяли на гарячому ще у квітні та депортували додому. Вони намагалися атакувати малазійську прокуратуру й дістатися до даних по збитому МН-17. В гаманці одного із затриманих голландцями агента знайшли чек на таксі, в якому чітко зазначено те, що він виїхав у аеропорт Шереметьєво прямо з офісу "кібервійськ" РФ.

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Під час невдалої спроби отруїти колишнього російського розвідника Скрипаля кілери з ГРУ допустили низку непрофесійних дитячих помилок. Обличчя шпигунів зафіксували камери зовнішнього спостереження. У Баширова і Петрова, які виявилися насправді героєм Росії і військовим лікарем із прізвищами Чепіга та Мишкін, – спільна серія паспортів. Те, що простих, за їхньою легендою, "фітнес-тренерів" захищати взявся сам президент РФ, лише підтверджує сумніви у вірогідності версії RussiaToday.



У Баширова та Петрова спільна серія паспортів, відрізняються лише однією цифрою

Якщо взяти сьогоднішні шпигунські скандали й доповнити фактами кількарічної давнини, то вийде дуже цікава картина. Росія почала гібридну війну набагато раніше, ніж здається.

Є кілька шляхів, якими Росія пролазить у чужі країни. Як наприклад у країни Європи, чи в останні вибори у США. Вони створюють своєрідну сітку із людей по всьому світу. Так-от, спочатку знаходять осіб, які мають бізнес. Ці люди мають мати політичні зв'язки, або бути зацікавленими у політиці. І тоді вони пропонують їм вигідні умови,

– розповів сенатор Шелдон Вайтгауз.

У 2010 році Федеральне бюро розслідувань США арештувало росіянку Анну Чапман. Вона зізналася, що працювала на російські спецслужби. Разом із ще десятьма росіянами на неї одягли кайданки та згодом обміняли на раніше згаданого Скрипаля, якого тримали під домашнім арештом. На відміну від решти агентів, які цікавилися атомним озброєнням США й збирали інформацію про керівництво ЦРУ та конгресменів, Чапман мала втертися у вищі політичні кола.



Анна Чапман

Офіційним прикриттям рудоволосої шпигунки була робота із фінансовими фондами й пошук клієнтів на ринку нерухомості Нью-Йорка. За дивним збігом обставин схожою діяльністю займався 45-ий президент США та будівельний магнат – Дональд Трамп.

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Росія розпочала гібридну війну проти усього світу. Попри те, що схильність росіян переоцінювати свої сили зменшують силу їх удару, перед суспільством все одно постала реальна загроза.

Про шпигунські інтрижки навколо Дональда Трампа та президентських виборів у США – дивіться у програмі.