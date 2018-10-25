Чому ядерна зброя є найбільшою загрозою ХХІ століття: шокуючі факти

Ядерна зброя – смертельна іграшки, що наводить жах на всіх без перебору. І створили її для того, аби утримувати першість у гонці озброєнь, щоб мати вагомий аргумент у будь-якому протистоянні. А також диктувати свої правила гри усьому іншому світу.

"Ми жителі планети. Наші надії і сподівання у такій небезпеці, в якій ще ніколи не були. Ми не повинні жити у світі де все може вмить зруйнуватися. Але поки існує ядерна зброя – ми в небезпеці", – сказав екс-президент США Барак Обама.

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У вересень 1942 року США розпочали програму розробки ядерної зброї під кодовою назвою "Мангеттенський проект". До нього долучилися вчені із чотирьох союзних країн: американці, британці, німці та канадці. Серед них був і американець українського походження Георгій Кистяковський.

Під наглядом фізика Роберта Оппенгеймера та генерала Леслі Гровза науковці познайомили світ із першими у світі ядерними бомбами: випробувальний вибух "Триніті" у 1945 році та горезвісні "Малюк" з "Товстуном".

Світ вже не буде таким, як був раніше. Після вибуху кілька людей сміялися, ще кілька плакали. Дуже багато стояли непорушно. А я в цей момент згадав рядки з індуїстського писання: "Я став смертю... руйнівником світів,

– зазначив фізик-теоретик Роберт Оппенгеймер.

Принцип дії ядерного снаряда відбувається завдяки ланцюговій реакції. Починається вона завдяки надвисокому тиску, створеному детонацією звичайної вибухівки всередині ядерного боєзаряду. Від цього тиску атоми високозбагаченого урану або плутонію розчіпляються, виділяючи величезну кількість енергії та нейтронів, які рухаючись на шаленій швидкості бомбардують інші атоми урану або плутонію і так далі.

Якщо звичайний снаряд вражає ціль уламками, то у ядерної бомби все складніше. Там аж 5 факторів ураження: вибухова хвиля, яка зносить все на своєму шляху; пекельний жар, який спопеляє все в найближчому радіусі вибуху; світлове випромінювання яке позбавить без зору будь-кого, хто у той момент матиме розплющені очі; електромагнітний пульс, який вибиває всі електронні прилади та радіація, яка отруює все живе в зоні дії бомби.



Фактори ураження

"Різні частки рухаються із різною швидкістю. Тому, щоб розділити атом, потрібно отримати однакову швидкість. Процес простий – це ніби сходи. Вольтаж збільшується, а отже збільшується і швидкість. Тоді атом розділяється і починається ланцюгова реакція", – пояснив син одного із розробників бомби доктор Алан Уолтон.

Які є види ядерних вибухів – дивіться у програмі.