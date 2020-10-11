Відмова від винесення смертних вироків має щонайменше дві причини: перша – такий спосіб покарання не гуманний; друга – процес винесення вироку і його виконання – дорога і тривала процедура.

Тільки в США довічне ув'язнення на одну людину обходиться приблизно у 740 тисяч доларів, а от смертна кара – більше мільйона доларів. Це загальна сума за кулі чи смертельну ін'єкцію, суди, апеляцію, адвокатів і утримання в'язня. Що таке смертна кара та чому вона небезпечна – читайте на 24 каналі.

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Політична арена не перестає говорити про смертну кару. Адже є країни, які досі її використовують. Наприклад, у Китаї вирок лунає за насильницьке вбивство, в Індії можуть позбавити життя за зґвалтування дитини, а в Ірані за зраду релігії, наркотики і навіть за нетрадиційну орієнтацію.



В США смертна кара обходиться у більш ніж мільйон / Ілюстрація 24 каналу

Смертна кара у світі: статистика

Сьогодні смертну кару не практикують більш ніж 100 країн. Останні, хто відмовився – Казахстан, Малайзія, Каліфорнія, Монголія, Гватемала і Гвінея.

Майже 40 країн використовують тільки у вкрай тяжких злочинах. Але є приблизно 50 держав, у яких смертна кара – це те саме, що довічне ув'язнення: Японія, Кувейт, Іран, Ірак та Лівія. Серед країн Європи та Центральної Азії – страчують у Білорусі. А от в країнах Америки – у США.



Де регулярно застосовують смертну кару / Ілюстрація 24 каналу

Смертний вирок у США дозволений у 31-му штаті. 2017 року там стратили 23 людини. Чіткого визначення "за що" можуть позбавити життя немає. Таке рішення кожен штат ухвалює окремо.

Ось це камера смертників у штаті Аризона. За 30 днів до страти сюди селять в'язнів. За ними спостерігають і готують до виконання вироку.



Камера смертників / Ілюстрація 24 каналу

Смертна кара в різних штатах

Станом на 2018 рік смертна кара дозволена у таких штатах: Алабама, Айдахо, Арізона, Арканзас, Вайомінг, Вашингтон, Вірджинія, Джорджія, Індіана, Каліфорнія, Канзас, Кентукі, Колорадо, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсільванія, Північна Кароліна, Теннессі, Техас, Флорида, Південна Дакота, Південна Кароліна, Юта.

Станом на 2018 рік заборонена смертна кара у таких штатах: Аляска, Коннектикут, Гаваї, Іллінойс, Айова, Мен, Меріленд, Массачуссетс, Мічиган, Міннесота, Небраска, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Північна Дакота, Род-Айленд, Вермонт, Західна Вірджинія, Вісконсін.



Смертна кара в США / Ілюстрація 24 каналу

Директор тюрми в Аризоні Чарльз Раян Романенко зазначив, що є спеціальне відведене місце для очевидців. Вони можуть переконатись, що ув'язненому ввели смертельну ін'єкцію.

Історія Лонні Девіда Франкліна

Виконати смертну кару не так вже й просто. Наприклад, колишній американський сміттяр із Лос-Анджелеса Лонні Девід Франклін із 1985 року по 2007 рік зґвалтував і убив 10 жінок і 15-річну дівчинку.

Затримати його вдалося лише у 2010 році, винним визнали тільки у 2016 році. Його засудили до смертної кари. Виконання вироку він очікував у в'язниці Сан-Квентін. Він був знайдений мертвим 28 березня 2020 року у своїй камері.



Лонні Девід Франклін / Фото pinterest.com

Найпоширеніші способи виконання смертної кари

У сучасному світі існує два найпоширеніші способи виконання смертної кари: розстріл та смертельна ін'єкція. Раніше в хід пускали електричний стілець з напругою у 2700 вольт. Востаннє його застосовували у США в 2010 році. В менш цивілізованих країнах зі злочинцями розправляються більш жорстокими способами. Як, наприклад, в Ірані, Пакистані та Індії. Там приречених на смерть виводять на головну площу міста і забивають камінням, кийками, привселюдно вішають або обезголовлюють.



В США є відведені місця для очевидців, де через вікно вони можуть спостерігати за карою / Ілюстрація 24 каналу

Способи виконання смертної кари

Розстріл. Смертельна ін'єкція. Електричний стілець. Повішення. Обезголовлення.

Серед усіх країн, де дозволена смертна кара, найбільше вбивають в Ірані, Саудівські Аравії, Іраку та Пакистані. Щороку кожна із цих країн лишає життя від сотні до 500 людей. Переважно, публічні страти там застосовують за наркотики, нетрадиційну сексуальну орієнтацію або неправильні життєві погляди.



Країни, в яких часто використовують смертну кару / Ілюстрація 24 каналу

Не рідкість і самосуд, за який ніхто не несе відповідальності. У цей же список можна додати і Китай. Але уряд там не публікує даних про кількість страчених.

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За неофіційними даними, щороку в КНР страчують від 2 до 3 тисяч осіб. А перед тим, як стратити порушників, їх машинами провозять площами міста. Хоча сама процедура вбивства проводиться за зачиненими дверима.

Що відомо про Всесвітній день боротьби за скасування смертної кари? Всесвітній день боротьби за скасування смертної кари відзначається 10 жовтня. День був оголошений у 2002 році з ініціативи Всесвітньої коаліції за скасування смертної кари.

Чому варто виступати проти смертної кари

В Amnesty International пояснили, чому багато країні виступають проти смертної кари.