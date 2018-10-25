Почему ядерное оружие являетс наибольшей угрозой ХХІ века: шокирующие факты

Ядерное оружие – смертельная игрушка, наводит ужас на всех без перебора. И создали ее для того, чтобы удерживать первенство в гонке вооружений, чтобы иметь весомый аргумент в любом противостоянии. А также диктовать свои правила игры всему остальному миру.

"Мы жители планеты. Наши надежды и чаяния в такой опасности, в которой еще никогда не были. Мы не должны жить в мире где все может вмиг разрушиться. Но пока существует ядерное оружие – мы в опасности", – сказал экс-президент США Барак Обама.

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В сентябре 1942 года США начали программу разработки ядерного оружия под кодовым названием "Манхэттенский проект". К нему присоединились ученые из четырех союзных стран: американцы, британцы, немцы и канадцы. Среди них был и американец украинского происхождения Георгий Кистяковский.

Под наблюдением физика Роберта Оппенгеймера и генерала Лесли Гровза ученые познакомили мир с первыми в мире ядерными бомбами: испытательный взрыв "Тринити" в 1945 году и пресловутые "Малыш" с "Толстяком".

Мир уже не будет таким, как был раньше. После взрыва несколько человек смеялись, еще несколько плакали. Очень много стояли незыблемо. А я в этот момент вспомнил строки из индуистского писания: "Я стал смертью... разрушителем миров",

– отметил физик-теоретик Роберт Оппенгеймер.

Принцип действия ядерного снаряда происходит благодаря цепной реакции. Начинается она благодаря сверхвысокому давлению, созданному детонацией обычной взрывчатки внутри ядерного боезаряда. От этого давления атомы высокообогащенного урана или плутония расщепляются, выделяя огромное количество энергии и нейтронов, двигаясь на бешеной скорости бомбардируют другие атомы урана или плутония и так далее.

Если обычный снаряд поражает цель осколками, то у ядерной бомбы все сложнее. Там аж 5 факторов поражения: взрывная волна, которая сносит все на своем пути; адский жар, который испепеляет все в ближайшем радиусе взрыва; световое излучение которое избавит без зрения любого, кто в тот момент будет иметь открытые глаза; электромагнитный пульс, который выбивает все электронные приборы и радиация, которая отравляет все живое в зоне действия бомбы.

Факторы поражения

"Различные частицы движутся с разной скоростью. Поэтому, чтобы разделить атом, нужно получить одинаковую скорость. Процесс простой – это как лестница. Вольтаж увеличивается, а следовательно увеличивается и скорость. Тогда атом разделяется и начинается цепная реакция", – пояснил сын одного из разработчиков бомбы доктор Алан Уолтон.

Какие есть виды ядерных взрывов – смотрите в программе.