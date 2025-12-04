Обоє підозрюваних є громадянами України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РАР та tvn24.

Що відомо про підозрюваних у підривах?

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідні ордери видали Євгенію Іванову та Олександру Кононову. Першого, як відомо, вважають одним з безпосередніх виконавців вибухів на залізничних коліях у Польщі.

Ордер щодо цього польський суд видав у середу, 3 листопада. Аналогічне рішення у четвер, 4 листопада, суд ухвалив щодо Кононова, якого підозрюють у причетності до диверсій. Обоє втекли до Білорусі.

Білоруське зовнішньодипломатичне відомство підтвердило перебування обох чоловіків на території країни. Крім вищезгаданого, правоохоронці також розкрили особисті дані підозрюваних у диверсіях.

Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Кононов народився 7 вересня 1986 року в Україні. Їм обом висунули звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Росії.

Чоловікам інкримінують 3 статті: шпигунство у формі диверсій на користь іноземної розвідки, створення загрози транспортній катастрофі та незаконне використання вибухівки. Обом загрожує довічне ув'язнення.

Що цьому передувало?