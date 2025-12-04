Не в останню чергу такі дії пов'язані також із тиском Кремля на Україну та Європу. Відповідну заяву зробив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк, передає 24 Канал із посиланням на Tvn24.
Актуально Польща офіційно назвала третього підозрюваного у підриві залізниці: як він сприяв диверсії
Як у Польщі висловилися про причетних до диверсії?
За словами Сємоняка, виконавці діяли професійно й цілеспрямовано, зовсім не як випадкові найманці для дрібних підпалів. Він наголосив, що метою диверсантів було спричинити масштабну аварію на залізниці.
Польський міністр-координатор спецслужб також зазначив, що спроби російських агентів здійснювати такі атаки в Польщі безпосередньо пов'язані з оцінками Москви щодо нинішньої геополітичної ситуації. Зокрема, Росія вважає, що перебуває у вигіднішому становищі, вбачаючи в Україні ознаки внутрішньої нестабільності та намагаючись тиснути на держави, які підтримують Київ.
Сємоняк наголосив, що Кремль упевнений у своїй перевазі та розраховує на можливість нав'язати Україні невигідні умови миру.
А країни, які досі підтримують Україну, такі як Польща та інші європейські держави, почнуть серйозно вагатися, чи це все ще оплачується, чи це все ще важливо,
– сказав Томаш Сємоняк.
Він підкреслив, що майже щотижня польські служби затримують нових підозрюваних у шпигунстві чи диверсійній діяльності, і останні два місяці спостерігається помітне зростання таких загроз.
Більше про розслідування диверсії на польській залізниці
У Польщі тривають слідчі дії стосовно інциденту, що стався 16 листопада неподалік села Жичин, де було пошкоджено залізничну інфраструктуру. За підтвердженими даними, вибухівку заклали безпосередньо під залізничну колію, яка є важливим маршрутом сполучення з Україною.
На тлі цих подій Польща ухвалила рішення закрити останнє російське консульство. Глава МЗС Радослав Сікорський назвав підрив колії проявом державного тероризму з боку Росії й заявив про намір порушити це питання на рівні НАТО та ЄС.
З'ясувалося, що до диверсії причетні двоє українців. Вони співпрацювали з російськими спецслужбами та покинули територію Польщі ще до їхнього розпізнання. За словами Туска, підозрювані втекли до Білорусі.