Польща вимагатиме їхньої екстрадиції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про диверсантів?

Двоє громадян України, які співпрацюють з російською розвідкою та причетні до підриву залізниці, втекли з Польщі через прикордонний перехід у Тересполі.

Вони зробили це до того, як їх ідентифікували.

Диверсанти втекли з Польщі до Білорусі. Наші розвідувальні служби знають їхні особи, але наразі не розголошують їх,

– сказав прем'єр Дональд Туск.

Відомо, що один з них у травні був засуджений львівським судом за диверсію в Україні.

Інший родом з Донбасу і раніше працював у прокуратурі.

Інші деталі підриву залізниці у Польщі