Польща вимагатиме їхньої екстрадиції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.
Що відомо про диверсантів?
Двоє громадян України, які співпрацюють з російською розвідкою та причетні до підриву залізниці, втекли з Польщі через прикордонний перехід у Тересполі.
Вони зробили це до того, як їх ідентифікували.
Диверсанти втекли з Польщі до Білорусі. Наші розвідувальні служби знають їхні особи, але наразі не розголошують їх,
– сказав прем'єр Дональд Туск.
Відомо, що один з них у травні був засуджений львівським судом за диверсію в Україні.
Інший родом з Донбасу і раніше працював у прокуратурі.
Інші деталі підриву залізниці у Польщі
Вперше про диверсії на польській залізниці заговорили 17 листопада. Місцеві чули гучний звук ще 15 листопада, але тоді поліція нічого не виявила.
Слідство вважає, що закладена вибухівка, ймовірно, спрацювала дистанційно через сигнал з телефону.
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зауважив, що Росія продовжить провокації та готова на різні диверсії.