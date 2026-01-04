Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Хто очолить ДПСУ?
Зеленський уже звільнив Сергія Дейнеко, який був на посаді 6 років.
Під час наради з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ.
Призначення відбудеться незабаром,
– ідеться в дописі Зеленського.
Також Клименко доповів про ситуацію з безпекою в регіонах і про ліквідацію наслідків російських ударів.
"ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", – додав лідер держави.
Чому звільнили Сергія Дейнеко?
Уперше про кадрові зміни в ДПСУ Зеленський заявив 2 січня.
Є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ,
– заявив він тоді.
Ішлося, що міністр Ігор Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ. А сам Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.
Водночас Зеленський позитивно відгукувався про Дейнеко. Він підкреслив, що ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення.
"Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією", – перелічив гарант.
Де працюватиме Сергій Дейнеко?
Ігор Клименко вдень 4 січня в розлогому дописі поінформував, що Дейнеко призначили радником міністра внутрішніх справ України. Водночас той не полишить військову справу і буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.
"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", – написав глава МВС.
Ігор Клименко висловив упевненість, що "з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни".
Сам Дейнеко не коментував ситуацію.