Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Хто очолить ДПСУ?

Зеленський уже звільнив Сергія Дейнеко, який був на посаді 6 років.

Під час наради з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ.

Призначення відбудеться незабаром,

– ідеться в дописі Зеленського.

Також Клименко доповів про ситуацію з безпекою в регіонах і про ліквідацію наслідків російських ударів.

"ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", – додав лідер держави.

Чому звільнили Сергія Дейнеко?

Уперше про кадрові зміни в ДПСУ Зеленський заявив 2 січня.

Є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ,

– заявив він тоді.

Ішлося, що міністр Ігор Клименко найближчим часом представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ. А сам Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Водночас Зеленський позитивно відгукувався про Дейнеко. Він підкреслив, що ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення.

"Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з Білоруссю та Росією", – перелічив гарант.

Де працюватиме Сергій Дейнеко?

Ігор Клименко вдень 4 січня в розлогому дописі поінформував, що Дейнеко призначили радником міністра внутрішніх справ України. Водночас той не полишить військову справу і буде призначений командиром бойового підрозділу ДПСУ.

"Мав щиру розмову з Сергієм Васильовичем. З урахуванням рекомендацій лікарів він потребує нетривалого відновлення після багаторічної служби. Ціную як управлінський досвід генерала Дейнеко, здобутий за більш як 6 років на посаді голови Держприкордонслужби, так і його бойові здобутки. На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", – написав глава МВС.

Ігор Клименко висловив упевненість, що "з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни".

Сам Дейнеко не коментував ситуацію.