Росія знову тероризує "Шахедами": є загроза для Заходу

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Чернігівщина: БпЛА в напрямку Ічні зі сходу; Сумщина: БпЛА на північному сході від Лебедина, напрямок руху постійно змінюється. Волинь: БпЛА на/повз н.п. Колки, курс – західний. БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня. БпЛА на Рівненщині курсом на Волинь. Група БпЛА на Сумщині курсом на Ромни. БпЛА з Житомирщини на Рівненщину. Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин. БпЛА на Сумщині курсом на Білопілля. БпЛА курсом на Коростень. БпЛА з Київщини на Житомирщину (Коростенський район). БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини (Вишгородський район).
