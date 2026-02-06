укррус
Росія знову тероризує "Шахедами": є загроза для Заходу

Софія Рожик
Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза - 24 Канал
Росія знову тероризує "Шахедами" / Фото Getty Images

Росія увечері 6 лютого знову почала тероризувати Україну своїми ударними безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські "Шахеди".

Де летять "Шахеди"?

19:15, 6 лютого

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Ічні зі сходу;

Сумщина: БпЛА на північному сході від Лебедина, напрямок руху постійно змінюється.

19:10, 6 лютого

Волинь: БпЛА на/повз н.п. Колки, курс – західний.

19:10, 6 лютого

БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

18:56, 6 лютого

БпЛА на Рівненщині курсом на Волинь.

Група БпЛА на Сумщині курсом на Ромни.

18:34, 6 лютого

БпЛА з Житомирщини на Рівненщину.

Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.

18:13, 6 лютого

БпЛА на Сумщині курсом на Білопілля.

18:02, 6 лютого

БпЛА курсом на Коростень.

17:48, 6 лютого

БпЛА з Київщини на Житомирщину (Коростенський район).

17:17, 6 лютого

БпЛА з Чернігівщини на північ Київщини (Вишгородський район).