укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами": есть угроза для Запада
view count
time for reading2 мин

Россия снова терроризирует "Шахедами": есть угроза для Запада

София Рожик
Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза - 24 Канал
Россия снова терроризирует "Шахедами" / Фото Getty Images

Россия вечером 6 февраля снова начала терроризировать Украину своими ударными беспилотниками. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".

Смотрите также Неудовлетворительная, – Зеленский о работе Воздушных сил в некоторых регионах

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

19:15, 6 февраля

Черниговщина: БпЛА в направлении Ични с востока;

Сумская область: БпЛА на северо-востоке от Лебедина, направление движения постоянно меняется.

19:10, 6 февраля

Волынь: БпЛА на/против н.п. Колки, курс – западный.

19:10, 6 февраля

БпЛА в направлении Запорожья с юга.

18:56, 6 февраля

БпЛА на Ровенщине курсом на Волынь.

Группа БпЛА на Сумщине курсом на Ромны.

18:34, 6 февраля

БпЛА с Житомирщины на Ровенщину.

Группа БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин.

18:13, 6 февраля

БпЛА на Сумщине курсом на Белополье.

18:02, 6 февраля

БпЛА курсом на Коростень.

17:48, 6 февраля

БпЛА с Киевщины на Житомирщину (Коростенский район).

17:17, 6 февраля

БпЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район).