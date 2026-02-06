Россия снова терроризирует "Шахедами": есть угроза для Запада

Если в вашей области раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях. 24 Канал следит, где движутся российские "Шахеды".
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Черниговщина: БпЛА в направлении Ични с востока; Сумская область: БпЛА на северо-востоке от Лебедина, направление движения постоянно меняется. Волынь: БпЛА на/против н.п. Колки, курс – западный. БпЛА в направлении Запорожья с юга. БпЛА на Ровенщине курсом на Волынь. Группа БпЛА на Сумщине курсом на Ромны. БпЛА с Житомирщины на Ровенщину. Группа БпЛА на Сумщине курсом на Лебедин. БпЛА на Сумщине курсом на Белополье. БпЛА курсом на Коростень. БпЛА с Киевщины на Житомирщину (Коростенский район). БпЛА с Черниговщины на север Киевщины (Вышгородский район).
