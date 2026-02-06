Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

Цікаво "Дуже-дуже багато балістики": у Повітряних силах пояснили, чому з понад 70 ракет знищили лише 38

Що сказав Зеленський про роботу ПС у частині областей?

Володимир Зеленський 6 лютого провів щоденний селектор. Глава держави зазначив, що там були доповіді по ситуації в Києві та області, а також на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту.

Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "Шахедів",

– зауважив президент.

Що ще заслухав президент на селекторі?

Зеленський зазначив, що також були доповіді з відновлення енергетики та підтримки людей на Харківщині.

"Важка ситуація досі в Києві, де понад 1 200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу", – сказав президент.

Окрім того, глава держави заслухав керівника Укрзалізниці щодо наслідків російських ударів по логістиці.

Жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці,

– написав президент.

Також МВС України доповіло щодо залучення необхідних сил для відновлення та роботи пунктів підтримки та обігріву.

"Міністр енергетики доповів стосовно графіка введення в експлуатацію об'єктів когенерації. Прем'єр-міністр України доповіла щодо виконання урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму", – зауважив Володимир Зеленський.