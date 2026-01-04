Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Кто возглавит ГПСУ?

Зеленский уже уволил Сергея Дейнеко, который был на должности 6 лет.

Во время совещания с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ.

Назначение состоится вскоре,

– говорится в посте Зеленского.

Также Клименко доложил о ситуации с безопасностью в регионах и о ликвидации последствий российских ударов.

"ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", – добавил лидер государства.

Почему уволили Сергея Дейнеко?

Впервые о кадровых изменениях в ГПСУ Зеленский заявил 2 января.

Есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ,

– заявил он тогда.

Говорилось, что министр Игорь Клименко в ближайшее время представит кандидатуры на замену главы ГПСУ. А сам Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.

В то же время Зеленский положительно отзывался о Дейнеко. Он подчеркнул, что ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления.

"Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией", – перечислил гарант.

Где будет работать Сергей Дейнеко?

Игорь Клименко днем 4 января в пространном посте сообщил, что Дейнеко назначили советником министра внутренних дел Украины. В то же время тот не оставит военное дело и будет назначен командиром боевого подразделения ГПСУ.

"Имел искренний разговор с Сергеем Васильевичем. С учетом рекомендаций врачей он нуждается в непродолжительном восстановлении после многолетней службы. Ценю как управленческий опыт генерала Дейнеко, полученный за более чем 6 лет на посту главы Госпогранслужбы, так и его боевые достижения. В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы", – написал глава МВД.

Игорь Клименко выразил уверенность, что "с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и отвечать реалиям войны".

Сам Дейнеко не комментировал ситуацию.