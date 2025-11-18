Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Чому КПП були закриті?

Пункт пропуску "Кузниця" був заблокований майже 4 роки – після початку міграційної кризи, спровокованої режимом Олександра Лукашенка, який організовано переправляв мігрантів до кордонів ЄС.

А перехід у Бобровниках закрили понад 2,5 роки тому – після вироку білоруському активісту польської громади Анджею Почобуту, що викликало жорстку реакцію Варшави.

За даними ЗМІ, ще до офіційного відновлення роботи поблизу Бобровників утворилася черга довжиною 4 – 5 кілометрів. Місцеві підприємці напередодні закликали уряд якнайшвидше відкрити кордон, заявляючи про "значні економічні втрати" через тривале блокування руху.

Які правила перетину діють зараз?

Після відкриття КПП діятимуть оновлені обмеження:

Кузниця – лише для легкових автомобілів.

Бобровники – для легкових авто, автобусів і вантажівок.

До цього часу на польсько-білоруському кордоні працювали лише 2 з 6 пунктів пропуску. А під час російсько-білоруських навчань "Захід-2025" кордон узагалі був повністю заблокований.

Що цьому передувало?

Як зазначає Polskie Radio, рішення відкрити два пункти пропуску ухвалили після тривалих консультацій між польським урядом, місцевими властями та бізнес-спільнотою. За даними офіційних повідомлень, підприємницька спільнота Підляського воєводства неодноразово наголошувала на критично важливому значенні кордону для економіки регіону. Закриття КПП спричинило значні економічні втрати серед компаній, що залежать від транскордонної торгівлі, туристів і вантажоперевезень.

Що відомо про міграційну кризу?

Білоруська влада у 2021 році розпочала організований процес доставлення мігрантів із Близького Сходу, Африки та Азії до кордону з Польщею. Їм спрощували видачу віз, забезпечували авіаперельоти до Мінська, після чого групами відвозили до польського, литовського та латвійського кордонів. Там мігрантів підводили безпосередньо до прикордонних загороджень і підштовхували до незаконного перетину кордону.